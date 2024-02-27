Antalya, Adana ve Konya'da düzenlenen operasyonda dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Antalya merkezli Adana ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte ilan vererek, arayan kişilerden ön ödeme ve taksi ücreti adı altında para talep eden, istedikleri paraları kullandıkları banka hesaplarına yatırılmasını sağlayan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adana, Konya ve Antalya'daki operasyonlarda, 26 kişiyi dolandıran ve bu kişilerin özel görüntülerini ele geçirerek şantaj yapan 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 31 cep telefonu, 34 sim kart, 6 bilgisayar, 3 tablet, 2 hafıza kartı ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Zanlılardan 9'u emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'üne yurt dışına çıkış yasağı getirildi, 6'sına ev hapsi uygulandı, 4'ü tutuklandı.