Antalya açıklarında mahsur kalan 3 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yat Limanı açıklarında teknelerinin yakıtı biten 3 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı. Ekipler, ihbar üzerine harekete geçerek kişilere ulaştı ve onları güvenli bir şekilde karaya getirdi.
Antalya açıklarında teknelerinin yakıtının bitmesi sonucu mahsur kalan 3 kişi deniz polisince kurtarıldı.
Muratpaşa ilçesi Yat Limanı deniz polis ekibi, denizde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede çalışma yapan ekipler, tespit ettikleri tekneye yaklaşarak 3 kişiye ulaştı. Teknelerinin yakıtı bittiği için karaya ulaşamayan kişileri deniz polisi bota aldı.
Yat Limanı'na getirilen kişiler işlemlerin ardından bölgeden ayrıldı.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel