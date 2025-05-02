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Antalya açıklarında mahsur kalan 3 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı

Antalya açıklarında mahsur kalan 3 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yat Limanı açıklarında teknelerinin yakıtı biten 3 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı. Ekipler, ihbar üzerine harekete geçerek kişilere ulaştı ve onları güvenli bir şekilde karaya getirdi.

Antalya açıklarında teknelerinin yakıtının bitmesi sonucu mahsur kalan 3 kişi deniz polisince kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Yat Limanı deniz polis ekibi, denizde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede çalışma yapan ekipler, tespit ettikleri tekneye yaklaşarak 3 kişiye ulaştı. Teknelerinin yakıtı bittiği için karaya ulaşamayan kişileri deniz polisi bota aldı.

Yat Limanı'na getirilen kişiler işlemlerin ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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