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Antalya Açıklarında Deniz Kuvvetleri Helikopteri Acil İniş Yaptı

Antalya Açıklarında Deniz Kuvvetleri Helikopteri Acil İniş Yaptı
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Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterin Antalya açıklarında teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını açıkladı. 4 personel hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında tatbikat kapsamında uçuş faaliyeti gerçekleştirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını, 4 personelin kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "DENİZKURDU-2/2025 tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli 4 personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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