Bakan Ersoy: Antalya'da 2025'i rekorla kapattık
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın 2025 yılında 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçi ağırladığını ve geçen yıla göre yüzde 1,17 artış sağladığını açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya'da 2025'i de rekorla kapattık. Akdeniz'in turizm başkenti Antalya, 2025 yılında 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yıla göre yüzde 1,17 artış sağlayarak istikrarlı yükselişini sürdürdü" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından Antalya'nın 2025 yılı turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, "Antalya'da 2025'i de rekorla kapattık. Akdeniz'in turizm başkenti Antalya, 2025 yılında 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yıla göre yüzde 1,17 artış sağlayarak istikrarlı yükselişini sürdürdü. Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle, Antalya turizmde güçlü konumunu 2025'te de korudu" ifadelerini kullandı.

