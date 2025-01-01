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Antalya 2025'e Coşkuyla Girdi: Işık ve Havai Fişek Gösterileri

Antalya 2025'e Coşkuyla Girdi: Işık ve Havai Fişek Gösterileri
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Antalya'da vatandaşlar ve yabancı turistler, 2025 yılına ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileriyle girdi. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileri ve canlı müzik performansları gerçekleşti.

Antalya'da vatandaşlar ve yabancı turistler, 2025'e ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileriyle girdi.

Yılbaşı dolayısıyla Antalya ve turistik ilçelerinde caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getirildi.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan etkinliğe çok sayıda vatandaş ve yabancı turist katıldı.

Meydanda Güney Kore Chumieum Dans ve Haneum Dünya Sanat Topluluğu'nun gösterisinin ardından DJ Ediz Çam ve Perküsyonist Yiğit Tuğcan sahne aldı.

Yılın son saatlerine yaklaşırken alanda biriken kalabalık, saatler 00.00'ı gösterince müzik eşliğinde eğlendi ve yeni yılı kutladı.

Öte yandan kentte eğlence yerlerinde de yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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