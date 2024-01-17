Antakya-Reyhanlı kara yolu sağanak nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Hatay'da sağanak nedeniyle Antakya-Reyhanlı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin debisinin yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" 6 Şubat ve devamındaki depremlerde hasar alan Demirköprü mevkisinde devam eden köprü yapımı nedeniyle servis yolundan verilen alternatif güzergah yolu, ilimizde devam eden yoğun yağışlardan dolayı nehir debisinde meydana gelen yükselme sebebiyle tehlike arz etmektedir. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Antakya-Reyhanlı D-420 kara yolu 18 Ocak Perşembe saat 20.00'ye kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşımlar Kırıkhan ilçemiz üzerinden devam edecektir."