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Antakya Medeniyetler Korosu, Şanlıurfa'da Konsere Çıktı

Antakya Medeniyetler Korosu, Şanlıurfa'da Konsere Çıktı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Şanlıurfa'da düzenlenen bir konserle sahne aldı. Konsere yerel yöneticiler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Şanlıurfa'da konser verdi.

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle düzenlenen konser, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi Başkanı Süleyman Ayla, Türk Kızılay Şanlıurfa Şubesi Başkanı Ahmet İnan ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Gülpınar, konser dolayısıyla koro üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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