Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Şanlıurfa'da konser verdi.

Üç semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelerek kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu, "9 Mayıs Avrupa Günü Dayanışma Konserleri" kapsamında, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi'nin ev sahipliğinde Şanlıurfalı sanatseverlerle buluştu.

Balıklıgöl Yerleşkesindeki konserde konuşan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, depremde hayatını kaybeden koro üyelerine Allah'tan rahmet, koro üyelerine sabır temennisinde bulundu.

Yetim, günün anısına Koro Şefi Yılmaz Özfırat'a, plaket takdim ederek, teşekkür etti.