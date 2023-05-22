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Antakya Medeniyetler Korosu, Şanlıurfa'da konser verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, Şanlıurfa'da konser verdi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Şanlıurfa'da konser verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Şanlıurfa'da konser verdi.

Üç semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelerek kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu, "9 Mayıs Avrupa Günü Dayanışma Konserleri" kapsamında, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi'nin ev sahipliğinde Şanlıurfalı sanatseverlerle buluştu.

Balıklıgöl Yerleşkesindeki konserde konuşan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, depremde hayatını kaybeden koro üyelerine Allah'tan rahmet, koro üyelerine sabır temennisinde bulundu.

Yetim, günün anısına Koro Şefi Yılmaz Özfırat'a, plaket takdim ederek, teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Kahramanmaraş Şanlıurfa Antakya Güncel Haberler

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