Antakya Medeniyetler Korosu, depremde kaybettikleri üyeleri için Van'da konser verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, depremde kaybettikleri 7 üyesi için Van'da 'Dayanışma Konserleri'nin 7'ncisini gerçekleştirdi. Konserde hayatını kaybeden üyeler için mumlar yakıldı ve şarkılar seslendirildi. Konsere katılanlar hüzünlendi ve neşeli anlar yaşadı. Koro, depremzedelere destek ve birlik çağrısı yaptı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü kapsamında 'Dayanışma Konserleri'nin 7'ncisini Van'da gerçekleştirdi.

Üç semavi din, farklı etnik köken ve meslekten kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, AB Türkiye Delegasyonu'nun desteği, Van Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde sahne aldı. Koro üyeleri, depremde hayatını kaybeden arkadaşları Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu, Ahmet Fehmi Ayaz ve yaşamını yitirenler anısına şarkılar seslendirdi. Konser sırasında sahnede; hayatını kaybeden 7 koro üyesi için 7 mum yandı. Konseri dinlemeye gelen bazı vatandaşlar depremlerde zarar gören illerden görüntülerin gösterildiği sırada gözyaşlarını tutamadı. Konsere katılanlar kimi zaman hüzünlenirken kimi zaman ise neşeli şarkılarla keyifli anlar yaşadı.

Enkazdan sağ çıkarılan Koro Şefi Yılmaz Özfırat, konserde yaşadıklarını anlatırken, depremzedelere destek ve birlik, beraberlik çağrısında bulundu. Bir saati aşkın sahnede kalan koro, konser sonunda davetliler tarafından ayakta alkışlandı. (DHA)