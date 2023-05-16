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Antakya Medeniyetler Korosu, AKM'de konser verecek

Antakya Medeniyetler Korosu, AKM'de konser verecek

Güncel Haberler

Antakya Medeniyetler Korosu, 3 Haziran'da depremzedeler yararına düzenlenen konserde sanatseverlerle buluşacak.

Antakya Medeniyetler Korosu, 3 Haziran'da depremzedeler yararına düzenlenen konserde sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri (BUSADER) Federasyonu organizasyonuyla gerçekleşecek konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek.

Koronun yönetimini şef Yılmaz Özfırat üstlenecek.

"Bir Bilet Bin Umut" sloganıyla yola çıkan federasyon, konser biletlerinden elde edeceği geliri Hatay Samandağ'a inşa edilecek ilkokul yararına kullanacak.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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