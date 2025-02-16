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Antakya Gazetesi Sahibi Sinan Seyfittinoğlu Evinde Ölü Bulundu

Antakya Gazetesi Sahibi Sinan Seyfittinoğlu Evinde Ölü Bulundu
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan evinde, Antakya Gazetesi sahibi Sinan Seyfittinoğlu hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antakya Gazetesi sahibi Sinan Seyfittinoğlu, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Altınkum Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yaşayan Seyfittinoğlu'nu odasında hareketsiz şekilde yattığını gören ev arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Seyfittinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polisin incelemesinin ardından Seyfittinoğlu'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan Antakya Gazetesi imtiyaz sahibi Seyfittinoğlu'nun 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'ya yerleştiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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