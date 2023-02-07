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Antakya Devlet Hastanesi'nin enkazından böyle kurtarıldı

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- Hatay'da Antakya Devlet Hastanesi'nin enkazından böyle kurtarıldı Ümraniye Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, depremin 33 saatinde Antakya Devlet Hastanesi enkazından 31 yaşındaki Leman isimli kadını sağ olarak kurtardı.

- Hatay'da Antakya Devlet Hastanesi'nin enkazından böyle kurtarıldı

HATAY - Ümraniye Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, depremin 33 saatinde Antakya Devlet Hastanesi enkazından 31 yaşındaki Leman isimli kadını sağ olarak kurtardı.

Ümraniye Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde büyük hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, AFAD'ın çağrısı üzerine harekete geçti. Kısa sürede Hatay'a ulaşan ekip, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Depremin ikinci gününde enkaz başlarında umutlu bekleyiş sürerken, arama kurtarma ekipleri ise çalışmalarına devam etti. Saatler boyunca süren kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, Hatay'da depremden 33 saat sonra Antakya Devlet Hastanesi enkazından 31 yaşındaki Leman isimli kadını kurtardı. Enkazdan çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Ümraniye Antakya Hatay Güncel Haberler

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