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ANTAKYA DEVLET HASTANESİ ENKAZINDAN BİR KİŞİ KURTARILDI

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Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da depremden 33 saat sonra yıkılan Antakya Devlet Hastanesi enkazından 31 yaşında Leman isminde bir vatandaş sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da depremden 33 saat sonra yıkılan Antakya Devlet Hastanesi enkazından 31 yaşında Leman isminde bir vatandaş sağ olarak kurtarıldı.

Ümraniye Arama ve Kurtarma ekibinin çalışmaları sonucu enkaz altından kurtarılan kişinin tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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