Antakya Depremi Davasında 4 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Emlakbank 1. Etap Konutları ile ilgili davada 4 sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşmada sanıklar suçlamaları reddetti, müştekiler ise sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 3'ü tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Erten E. ve Mehmet İhsan A. bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, bazı müştekiler ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Ev hapsi tedbiri uygulanan sanık Mehmet Ö. sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Sanıklardan Mehmet İhsan A, savunmasında, dava dosyasında adı geçen inşaat şirketinin evrakında imzasının bulunmadığını iddia ederek, suçsuz olduğunu savundu.

Erten E. de hakkındaki suçlamaları reddetti.

Müşteki Abdülkadir Koyuncu, yıkılan blokta anne ve babasını kaybettiğini belirterek, sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Tanık olarak dinlenen Ş.D, yapının inşasındaki malzeme taşıma işlemi sırasında şoför olarak çalıştığını dile getirerek, sanıklardan Mehmet Ö'nün zaman zaman şantiye alanına geldiğini öne sürdü.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Mehmet Ö'nün ev hapsi tedbirinin kaldırılıp imza atma şeklindeki adli kontrolün uygulanmasına, diğer sanıkların da mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 4 sanık hakkında dava açılmış, ilk duruşmada tutuklu sanık Mehmet Ö, sağlık sorunları ve yaşlılığı nedeniyle ev hapsi tedbiriyle tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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