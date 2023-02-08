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Antakya'dan depremin üçüncü gününde gelen umut: Nurdan teyze böyle kurtarıldı

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Antakya'dan depremin üçüncü gününde gelen umut: Nurdan teyze böyle kurtarıldı Hatay Antakya'dan depremin üçüncü gününde umutlu haberler gelmeye devam ediyor.

Antakya'dan depremin üçüncü gününde gelen umut: Nurdan teyze

böyle kurtarıldı

HATAY - Hatay Antakya'dan depremin üçüncü gününde umutlu haberler gelmeye devam ediyor. Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, sabah saatlerinde bir kadını daha enkaz altından kurtardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından binlerce vatandaşın umutlu bekleyişi devam ediyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına destek veren Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı'na bağlı Arama-Kurtarma ekipleri, Hatay Antakya'da tüm gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, depremin üçüncü gününün sabah saatlerinde Nurdan isimli bir vatandaşı enkaz altından kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kartal Belediyesi Antakya Hatay Yerel Güncel Haberler

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