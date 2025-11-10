Antakya'daki Yangın Ormanlık Alana Sıçradı, Ekipler Müdahale Etti
Hatay'ın Antakya ilçesindeki makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Maraşboğazı Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler, bölgedeki ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.