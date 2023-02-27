Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANTAKYA'DAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Güncel Haberler

ENKAZ kaldırma çalışmalarının devam ettiği Antakya'daki son durum havadan görüntülendi.

ENKAZ kaldırma çalışmalarının devam ettiği Antakya'daki son durum havadan görüntülendi. Depremlerden sonra acının merkezi haline gelen şehir, sessizliğe gömüldü.

Nüfus bakımından Hatay'ın en büyük ilçesi olan Antakya'da depremler nedeniyle binlerce bina, tarihi yapı, iş yeri yerle bir oldu. Her sokakta enkaz yığınlarının olduğu şehir havadan görüntülendi. Birçok insana mezar olan yapılar, görenlerin içini acıtıyor. Depremler nedeniyle çocukluk arkadaşını, komşusunu, hatıralarını, en yakınlarını kaybeden insanlar yaralarını sarmak için ya şehir değiştirdi ya da köyüne döndü. Ayakta kalan hasarlı binalardan sarkan perde, koltuk, masa gibi eşyalar 'hayalet şehir' kavramını güçlendiriyor. İçinde birçok hikaye olan evler, insanların gözlerinde kaygı ve korku oluşturuyor.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antakya Hatay Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title