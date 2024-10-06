Antakya'daki Boşaltılan Kuyumcu Dükkanında Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremler sonrası boşaltılan kuyumcu dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan kuyumcu dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tarihi Uzun Çarşı Kuyumcular Pasajı'ndaki metruk halde bulunan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.