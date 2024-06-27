Üye Girişi
Haberler

Antakya'da zincirleme trafik kazası: 4 otomobilde hasar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobilde hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı ancak polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yol tekrar açıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 otomobilde hasar oluştu.

Antakya çevre yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan yolda araç yoğunluğu yaşandı.

Polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Antakya trafik Hatay Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title