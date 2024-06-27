Antakya'da zincirleme trafik kazası: 4 otomobilde hasar
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobilde hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı ancak polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yol tekrar açıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 otomobilde hasar oluştu.
Antakya çevre yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan yolda araç yoğunluğu yaşandı.
Polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı.