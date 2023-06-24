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Antakya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antakya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Antakya-Samandağ yolunun Ekinci Mahallesi yakınlarında 6 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 31 AIE 351 plakalı araçta bulunan ve yaralanan kişi, ambulansla konteynerden oluşturulan Kocaeli Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Antakya- Samandağ yolunun Ekinci Mahallesi yakınlarında 6 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

31 AIE 351 plakalı araçta bulunan ve yaralanan kişi, ambulansla konteynerden oluşturulan Kocaeli Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Samandağ Antakya Hatay Güncel Haberler

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