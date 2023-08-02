Antakya'da Zeytinlik ve Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında kulübe ve arı kovanları ile 3,5 hektar zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü.