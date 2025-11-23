Antakya'da Yürüyüşte Kayalıklardan Düşen Kişi Yaralandı

HATAY'ın Antakya ilçesinde Habibi Neccar Dağı'da yürüyüşe çıkan iki kişiden biri, kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Habibi Neccar Dağı eteklerinde meydana geldi. Yürüyüş yapan iki kişiden biri kayalık alanda dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı bulunduğu yerden çıkarıldı ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: ,ANTAKYA,(Hatay),