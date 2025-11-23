Haberler

Antakya'da Yürüyüş Sırasında Kayalıklardan Düşme Olayı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habibi Neccar Dağı'nda yürüyüş yapan bir kişinin kayalıklardan düşerek yaralandığı bildirildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde Habibi Neccar Dağı'da yürüyüşe çıkan iki kişiden biri, kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Habibi Neccar Dağı eteklerinde meydana geldi. Yürüyüş yapan iki kişiden biri kayalık alanda dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı bulunduğu yerden çıkarıldı ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yorumlar

Erhan:

