Antakya'da Yanan Ormanda Hortum Oluştu

Antakya'da Yanan Ormanda Hortum Oluştu
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Hatay'ın Antakya ilçesinde geçen ay yanan ormanda hortum oluştu. Olay, yerel vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Hortum, yerleşim alanlarına ulaşmadan kayboldu.

HATAY'ın Antakya ilçesinde geçen ay yanan ormanda hortum çıktı. Hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Serinyol Mahallesi'nde geçen ay yanan ormanda hortum meydana geldi. Hortum, bölgedeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, yerleşim yerlerine gelmeden son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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