Antakya'da Yağmur Suyu Giderlerinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinin önündeki yağmur suyu giderlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine meydana geldi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir iş yerinin önündeki yağmur suyu giderlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antakya çevre yolunun Güzelburç mevkisindeki bir züccaciyenin önünde bulunan yağmur suyu giderlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
