Antakya'da yağmalanan iş yerinden bilgisayar çalarak İstanbul'a gelen şüpheli tutuklandı

ANTAKYA'da yağmalanan petrol istasyonundan bilgisayar ve sağlık malzemeleri çalarak geldiği İstanbul Havalimanı'nda üzerinde 112 acil ibareli yelekle yakalandığı iddia edilen Mehmet Kadir U. (20) "Doğal bir afetin meydana getirdiği korkudan ve kargaşadan yararlanarak hırsızlık" suçundan tutuklandı.

ANTAKYA'da yağmalanan petrol istasyonundan bilgisayar ve sağlık malzemeleri çalarak geldiği İstanbul Havalimanı'nda üzerinde 112 acil ibareli yelekle yakalandığı iddia edilen Mehmet Kadir U. (20) "Doğal bir afetin meydana getirdiği korkudan ve kargaşadan yararlanarak hırsızlık" suçundan tutuklandı. Şüpheli savunmasında, "Yağmalanmasın diye yanıma aldım" dedi.

İddiaya göre, deprem bölgesinden tahliye edilen uçaklarla Adana'dan İstanbul Havalimanına bugün gelen Mehmet Kadir U. üzerinde 112 Acil ibareli yelek bulunmasından dolayı şüphe çekti. Yapılan kontrollerde şüphelinin yanında bulunan valizde üzerinde CE-KA petrol etiketli bilgisayar kasası, 1 adet bilgisayar monitörü ve sağlık malzemeleri bulundu.

GÖÇÜK ALTINDA BULDUĞUNU SÖYLEDİ

PETROL İSTASYONU SAHİBİ İSE İŞ YERİNİN YAĞMALANDIĞINI SÖYLEDİ

"YAĞMALANMASIN DİYE YANIMA ALDIM"

Tutuklanması talebiyle Gaziosmanpaşa 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mehmet Kadir U. "Kesinlikle bu eşyaları İstanbul'da herhangi birine satmayacaktım. Biraz dinlendikten sonra Hatay'a dönecektim. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı istiyorum" dedi. Mahkeme, "Doğal bir afetin meydana getirdiği korkudan ve kargaşadan yararlanarak hırsızlık" suçundan Mehmet Kadir U.'nun tutuklanmasına karar verdi.