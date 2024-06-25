Antakya'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 2 bin uyuşturucu hap, 70 gram sentetik uyuşturucu, 4 av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Apaydın Mahallesi'nde, şüpheli A.G'ye ait eve operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin uyuşturucu hap, 70 gram sentetik uyuşturucu, 4 av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.