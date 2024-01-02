Üye Girişi
Haberler

Antakya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada 142,80 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi, H.M.O ve İ.İ. gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüpheliler, buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Antakya Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title