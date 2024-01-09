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Antakya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu, 380 uyuşturucu hap ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede 5 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 1 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu, 380 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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