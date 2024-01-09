Antakya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu, 380 uyuşturucu hap ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede 5 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 1 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu, 380 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.