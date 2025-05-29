Antakya'da Uygun Koşullarda Taşınmayan 34 Kilogram Bozulmuş Et Ele Geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uygun koşullar sağlanmadan taşınan 34 kilogram bozulmuş et ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, kaynağı belli olmayan, mühürsüz, faturasız, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan büyükbaş hayvan eti ele geçirildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, 34 kilogram ete imha edilmek üzere el konuldu.