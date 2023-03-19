Antakya'da ustalarını kaybeden oto sanayiciler, yıkık dükkanların arasında mesaiye başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bazı ustaların hayatını kaybettiği ve çok sayıda işletmenin yıkıldığı, ağır hasar gördüğü Hatay'daki Antakya Küçük Sanayi Sitesinde esnaf, kapısını açtıkları dükkanlarında hasarlı araçları tamir ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bazı ustaların hayatını kaybettiği ve çok sayıda işletmenin yıkıldığı, ağır hasar gördüğü Hatay'daki Antakya Küçük Sanayi Sitesinde esnaf, kapısını açtıkları dükkanlarında hasarlı araçları tamir ediyor.

Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde çok sayıda iş yeri, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan "asrın felaketi"nde tamamen yıkıldı.

Ağır hasarlı dükkanların da olduğu sanayi sitesinin bazı ustaları, evlerinde yakalandıkları depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Çalışmalarına ara vermek zorunda kalan esnaf, bir süre sonra hayatın normale dönebilmesi amacıyla acılarına rağmen iş yerlerini açmaya karar verdi.

Sanayi esnafı, iş yerlerinin hasar görmeyen bölümlerinde mesaiye başladı.

Esnaf depremde hasar görenler ile kazalı araçları onararak, vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyor.

"İnşallah kalkınacak burası"

Sanayi sitesi esnafından Abdullah Şahin, AA muhabirine, hayatı boyunca unutamayacağı bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Kaybettikleri ustalarının acısını yaşadıklarını anlatan Şahin, "Maalesef hayatını kaybeden çok ustamız var. Elimizden bir şey gelmiyor. Allah hepimize sabır versin." dedi.

Her gün farklı duygular yaşadıklarını ifade eden Şahin, Antakya'yı ayağa kaldırmak için yeniden mesai yapmaya başladıklarını belirtti.

Şahin, "Her gün aklımızdan geçenler değişiyor. İlk günler 'Düzelecek miyiz?' diyorduk ama daha sonra esnafımızla WhatsApp grubu kurduk, 'Artık gidelim, Hatay'ı kaldırırsak biz kaldırırız.' dedik. Devletimiz bakıyor ama biz olursak daha iyi oluruz. Hepimiz şehir dışında olursak ve kimse olmazsa kalkınmaz burası. Buraya geldik. İnşallah kalkınacak burası. Eskisi gibi olmasa da Allah'ın izniyle iyi olacak." diye konuştu.

"İşimizin başındayız"

Oto elektrik ustası Mehmet Ali Helvacıoğlu da 6 Şubat'tan bu yana çok büyük acılar yaşadıklarını söyledi.

Akrabalarının bir kısmını depremde kaybettiğini, 5 evinin ise tamamen yıkıldığını anlatan Helvacıoğlu, şöyle dedi:

"Antakya Sanayi Sitesi'nde çok büyük yıkımlarımız var. Yavaş yavaş toparlanmaya başladık. İşimizin başındayız. Depremde hasar gören ve kazalı araçların tamirine başladık. Buraya gelen arabaların durumu enkaz. Gelen araçların çoğunu da kurtardık."

"İlk günkü gibi çalışmaya gayret ediyoruz"

Depremde bazı yakınları vefat eden Hasan Ekşici de evinin yıkıldığını, 3 aracının enkaz altına kaldığını belirtti.

"Sanayi sitesi resmen yok oldu. Ufak tefek bazı dükkanlar ayakta kaldı. 3 katlı dükkanların hepsi yerle bir oldu. Oto parçacıların bulunduğu cadde de yıkıldı. İskenderun, Adana ve Osmaniye'den parça tedarik etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Ekşici, ellerinden geldiğince hasarlı araçları onarmaya çalıştıklarını belirtti.

Sanayi sitesi esnafının kentteki insanlara bir nebze de olsa katkı sağlamak için ayakta kalmak zorunda olduğunu dile getiren Ekşici, esnafın burada gece de mesai yaptığını anlattı.

Ekşici, "İlk günkü gibi çalışmaya gayret ediyoruz. Milletimize faydası olsun başka bir şey istemiyoruz." ifadelerini kullandı.