Antakya'da Uçuruma Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Antakya'da Uçuruma Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirirken, iki yolcu yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Şakir Yıldırım idaresindeki otomobil, Yaylacık Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kişi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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