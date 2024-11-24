Antakya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Antakya-Samandağ kara yolunun Gülderen mevkiinde gerçekleşti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
H.M.O. idaresindeki 31 DR 495 plakalı otomobil, Antakya- Samandağ kara yolunun Gülderen mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki 5 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.