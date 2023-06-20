Antakya'da TOKİ konutlarının yanan ışıkları umut oldu

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan TOKİ konutlarının yanan ışıkları vatandaşlara umut oldu

HATAY Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan TOKİ konutlarının yanan ışıkları vatandaşlara umut oldu.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesinde depremde hasar gören binlerce konut yıkılacakları günü beklerken şehir adeta terkedilmiş bölgeyi andırıyor. Toplu Konut İdaresi tarafından 14 yıl önce Akasya Mahallesine inşa edilen konutlarsa depremde hasar görmedi ve ilk günkü gibi ayakta duruyor. Depremin ardından normalleşme süreciyle birlikte TOKİ sakinleri de evlerinde tekrar ikamet etmeye başladı. Şehirde apartman olarak ışıkların yandığı sayılı konutlardan olan Tokiler, adeta Antakyalılara umut oldu.

"Biraz zararımız olmadı, şükür depremde"

TOKİ sakinlerinden Mehmet Bilger, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini dile getirerek "Güzel, yapmışlar var olsun devletimiz ve Cumhurbaşkanımız. Memnunuz, çok sağlam bir bina. Bir zararımız olmadı, şükür depremde. Hafif çatlaklar var, onlar yapıldı" dedi. Antakya ilçesinde sadece TOKİ konutlarının sağlam olduğunu dile getiren Fatma Avcıoğlu, "Deprem olduğunda bu dairede değildik. Benim evim yıkıldı zaten biz yeni geldik buraya. Antakya'da sadece TOKİ konutları sağlam. Devletimizin yaptığı yerler. Sadece devletin yaptığı yerler ayakta onun dışında hiçbir yer ayakta değil. Antakya'da ev yok, sadece bu bölgelerde var. Burası sağlam olduğu için burayı tuttuk. Hiçbir çatlak yok, çok şükür. Asansörümüze kadar hepsi çalışıyor. 2 ay oldu buradayız, 6 bin lira kira veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayatın normale dönmeye başladığını dile getiren Hatice Bereket de, "TOKİ konutların da oturuyoruz, 1.5 ay sonra tekrar geldik. Sağlam,bina ayakta. Gayet iyi bir şekilde oturuyoruz. Burada daha fazla oturan var, diğer mahallelere göre. Burada yaşam yavaş yavaş normale dönüyor. İlk abimlerin yanına misafirliğe geldiğimde ilk defa çok korktuk. Ama çok şükür atlatıyorsun. Kısa sürede Antakyamız toparlanacak diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.