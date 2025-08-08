Antakya'da Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde İki Yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada iki kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismine ve plakasına ulaşılamayan otomobil, Avsuyu Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
