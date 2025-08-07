Antakya'da Su Seviyesinin Düşmesi Balık Ölümlerine Neden Oldu
Merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Arpahan mevkisindeki derede su seviyesinin düşmesiyle birlikte çok sayıda balık ölümü meydana geldi. Sıcak hava ve su akışının azalması nedeniyle öldüğü değerlendirilen balıklar, kıyıya vurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel