Antakya'da Su Seviyesinin Düşmesi Balık Ölümlerine Neden Oldu
Hatay'ın Antakya ilçesinde deredeki su seviyesinin azalması, sıcak hava koşulları nedeniyle pek çok balığın ölümüne sebep oldu. Balıklar kıyıya vurdu.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, derede su seviyesinin azalmasıyla balık ölümleri yaşandı.

Merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Arpahan mevkisindeki derede su seviyesinin düşmesiyle birlikte çok sayıda balık ölümü meydana geldi. Sıcak hava ve su akışının azalması nedeniyle öldüğü değerlendirilen balıklar, kıyıya vurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
