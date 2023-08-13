Antakya'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu madde üretim ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu madde üretim ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde silah ve mühimmat kaçakçılığı ve uyuşturucu madde üretim ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. M.K. isimli şüphelinin Narlıca Mahllesi'ndeki evinde yapılan aramada; 7,77 gram metamfetamin, 3,66 gram esrar, 70 adet sentetik hap, 1,5 adet captagon, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ele geçirilmiş, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet dolu kartuş, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.K.'ya TCK 188. maddeden, H.A. ve G.A.'ya ise TCK 191. maddeden işlem yapıldı. - HATAY