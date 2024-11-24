Antakya'da Şiddetli Rüzgar, Binaların Çatılarını Uçurdu
Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Zülüflühan Mahallesi'ndeki bir sitedeki binaların çatılarını uçurdu. Uçan çatıların altında kalan dört otomobil zarar gördü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir sitedeki binaların çatıları uçtu.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Zülüflühan Mahallesi'ndeki bir sitedeki binaların çatıları, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatıların altında kalan 4 otomobil zarar gördü.
Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.