Antakya'da Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonunda Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun motor bölümünden duman çıkması üzerine yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, kamyonu kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AJD 469 plakalı hafriyat kamyonunun, Antakya-Reyhanlı yolu Narlıca mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Kamyonunu kenara çeken şoförün ihbarı üzerine olay yerine polis ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yanan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.