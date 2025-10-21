Haberler

Antakya'da Sağanak Yağışlar Araçlara Zarar Verdi

Antakya'da Sağanak Yağışlar Araçlara Zarar Verdi
Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bazı araçlar su dolan çukurlara düşerek zarar gördü. Samandağ'da da denizde hortum oluştu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından bölgede etkili olan sağanak, birçok caddede ve evde su baskınlarına yol açtı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle su dolan çukurlara bazı araçlar düşerek zarar gördü. Samandağ'da ise açıkta hortum oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Payas, Dörtyol, Erzin, Kırıkhan, Defne ve Antakya ilçelerinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Antakya Ekinciler Mahallesi'nde bazı caddeleri ve evleri su bastı. Bazı araçlar su birikintisi dolu çukurlara düştü. Samandağ ilçesinde ise denizde hortum oluştu. Bir süre etkili olan hortum daha sonra yok oldu. Sabah saatlerinde sağanağın etkisini yitirmesiyle suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.



