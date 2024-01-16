Antakya'da Sağanak Yağış Sonucu Su Birikintileri Oluştu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Yağışın etkisiyle trafikte aksamalar yaşandı ve bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Belediye ekipleri su birikintilerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
Bazı araçlar da su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kaldı.
Belediye ekiplerinin su birikintileri oluşan alanlardaki çalışmaları sürüyor.