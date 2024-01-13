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Antakya'da Sağanak Yağış Sonucu Su Birikintileri Oluştu

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Bazı araçların yollarda mahsur kaldığı görülürken, belediye ekipleri su birikintileri oluşan yerlerde çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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