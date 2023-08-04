Antakya'da park halindeki tıra çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Kaza sonucunda Rukiye ve İbrahim Türkmen hayatını kaybederken, sürücü Ömer Topal ve Zeynep Büşra Türkmen yaralandı.