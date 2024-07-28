Antakya'da park halindeki pikap yangın çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken yangın çıkan pikapta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken yangın çıkan pikapta hasar oluştu.
Haraparası Mahallesi'nde park halindeki araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle pikapta hasar meydana geldi.