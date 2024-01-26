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Antakya'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Antakya Hatay İtfaiye Otomobil Güncel Haberler

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