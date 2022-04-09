Antakya'da özel bir hastanede çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Antakya'da özel bir hastanede çıkan yangın söndürüldü

AA - Salim Taş - Güncel
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Antakya'da özel bir hastanede çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Odabaşı Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulanslar sevk edildi.

Hastanenin alt katının tahliye edildiği yangın, büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

AA / Salim Taş - Güncel

İtfaiye, Antakya, Yangın, Hatay, Güncel, Haberler

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