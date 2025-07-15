Antakya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Antakya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hafiye Öztaş, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
T.K. idaresindeki 31 ADR 66 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı yolunun Narlıca Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hafiye Öztaş'a (75) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Öztaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öztaş'ın cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel