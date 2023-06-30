Antakya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kuzeytepe Kavşağı'nda 46 ACV 318 plakalı otomobil ile plakasız motosiklet çarpıştı.

Savrulan otomobilin üzerine, çarptığı elektrik direği devrildi.

Kazada, motosikletin arkasındaki Cemal Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan motosiklet ve otomobilin sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklet ile otomobilin çarpışması, motosikletteki 2 kişi savrulması yer aldı.