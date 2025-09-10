Antakya'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir pikap ile çarpışan otomobil su kanalına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde pikapla çarpışarak su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 ASG 224 plakalı pikap, Antakya-İskenderun kara yolu Dericiler Sitesi kavşağında 48 GN 210 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.