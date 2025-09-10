Haberler

Antakya'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir pikap ile çarpışan otomobil su kanalına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde pikapla çarpışarak su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 ASG 224 plakalı pikap, Antakya-İskenderun kara yolu Dericiler Sitesi kavşağında 48 GN 210 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.