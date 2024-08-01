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Antakya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve arazözlerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle, helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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